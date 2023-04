Adio, cartele SIM din telefoanele mobile! Ce se va întâmpla cu smartphone-urile actuale

13:50

Duminică, 9 aprilie 2023, Monica Odagiu a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viața. Avocatul Adrian Cuculis a făcut declarații recent și spune […] The post Ce riscă Monica Odagiu după accidentul mortal din București. Avocat: „Se poate schimba încadradrea” appeared first on Cancan.