Răspuns genial al lui Adnan Aganovic, după victoria lui Sepsi cu Rapid: „Secretul meu? Am o viață plictisitoare!”

Emisarii lui Chelsea s-au întâlnit la Madrid cu agentul lui Gavi, Ivan De la Pena, în urmă cu trei săptămâni pentru a pune la cale transferul mijlocașului de 18 ani. Din cauza problemelor pe care Barcelona le are cu contractul său, englezii l-ar putea lua chiar la parametru zero în vară.Barcelona este în pericol să-și piardă o vedetă. Potrivit cotidianului madrilen AS, Chelsea și l-a fixat drept obiectiv pe Gavi, iar negocierile pentru transferul acestuia sunt în derulare. ...