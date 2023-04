Iubirea față de muzică îi reunește pe români! George Rotaru va susține un concert aniversar, la împlinirea a 50 de ani de carieră

11:00

Ionel Ganea (49 de ani) este unul dintre cei mai importanți atacanți pe care i-a avut România. În afara carierei sportive excepționale el s-a făcut remarcat de-a lungul anilor prin temperamentul său vulcanic. Nu de […] The post Cum s-au împăcat Ionel Ganea și Ladislau Boloni după ce au fost chiar la un pas de bătaie. Au dansat pe o melodie ungurească. „Vino-ncoace să te-nțep” appeared first on Cancan.