Roxana Erdei și-a lansat o nouă carte, „Doar tu și Dumnezeu”! Fosta concurentă BAS și-a expus trăirile: „E profundă!”

11:30

Irina Fodor a reușit să cucerească publicul de când a apărut în emisiunile Antenei 1. Pe lângă succesul de care se bucură în plan profesional, prezentatoarea TV are și o familie frumoasă de care este […] The post Cum arăta Irina Fodor atunci când l-a cunoscut pe soțul ei, Răzvan. Prezentatoarea a arătat lumii prima lor imagine de cuplu appeared first on Cancan.