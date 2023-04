Finalistul de la Roland Garros și US Open, sinceritate pură: „Nu am fost niciodată copilul-minune din generația mea, nu am un tenis spectaculos”

19:20

Atacantul Wissam Ben Yedder, de la AS Monaco, a fost găsit vinovat de fraudă fiscală pentru perioada în care a jucat la FC Sevilla, între 2016 și 2019. A fost condamnat astăzi de Curtea de Apel din capitala Andauziei la închisoare șase luni și o zi, plus amendă 133.800 de euro.Wissam Ben Yedder, 32 de ani, liderul și golgheterul lui AS Monaco, este unul dintre cei mai buni jucători din prima ligă franceză. ...