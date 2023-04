La doar 26 de ani, actrița din producția Netflix „Zombie Detective”, a fost găsită moartă în casă

12:30

Vulcanul Șiveluci este unul dintre cei mai activi vulcani din Peninsula Kamceatka din Orientul Îndepărtat al Rusiei. Un nor de cenușă a acoperit cerul, iar traficul aerian ar putea fi pus în pericol. Cenușa s-a […] The post Cod roșu pentru aviație. Un vulcan a erupt: „Nor mare de cenușă” | VIDEO appeared first on Cancan.