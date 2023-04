TOP 5- Vedete de la Hollywood care s-au ales cu chipul desfigurat în urma operațiilor estetice. Jocelyn Wildenstein sau Donatella Versace arată de nerecunoscut!

13:30

Oana Roman și Marius Elisei și-au spus definitiv adio la începutul acestui an. Separarea lor a fost urmată de un scandal de proporții, acuzații dure și reproșuri din ambele părți. Lucrurile se pare că s-au […] The post Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei trece prin momente grele, după despărțirea părinților. Ce i-a cerut Isabela mamei sale appeared first on Cancan.