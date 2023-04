Filmul tragediei lui Alexandru, tânărul care a fost accidentat mortal de Monica Odagiu. Ireal ce a făcut cu doar 2 ore înainte să sfârșească sub roțile mașinii

15:00

Mai sunt doar câteva zile până la Sărbătorile Pascale, iar pregătirile sunt în toi. Gospodinele au făcut meniul pentru masa de Paște, iar drobul de miel nu are cum să lipsească. Chef Sorin Bontea vine […] The post Chef Sorin Bontea, rețeta secretă pentru un drob de miel delicios! Trucul care face diferența appeared first on Cancan.