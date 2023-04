Nu s-ar fi așteptat! Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu a sunat-o pe Doina Teodoru, la Chefi la Cuțite. Totul a pornit de la un concurent: „Nu mai facem nimic în viață”

15:00

Lorena Buhnici și soțul său au stârnit un adevărat val de controverse în urmă cu un an, când au promovat imaginea femeii perfecte ca fiind cea cu un „corp de adolescentă". În plus, Lorena îndemna […]