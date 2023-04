Șapte soldați au murit într-un schimb de focuri la granița dintre Azerbaidjan și Armenia

23:20

Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnîi, încarcerat, a fost plasat din nou în izolare pentru a 13-a oară de când a început, anul trecut, să-și ispășească pedeapsa de nouă ani de închisoare anul trecut, au anunțat marți, 11 aprilie, reprezentanții acestuia, potrivit The Moscow Times și Reuters. 2/11 I was released from the SHIZO on […]