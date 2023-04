Larisa Iordache, declarații despre zvonurile din ultima perioadă: „Nu a existat niciodată un triunghi amoros”

22:00

Vedetele de la Hollywood au fost mereu preocupate de felul în care arată, însă uneori au cam…exagerat. Din dorința de a străluci la fiecare apariție, s-au desfigurat și au devenit ținta criticilor și exemplul de […] The post TOP 5- Vedete de la Hollywood care s-au ales cu chipul desfigurat în urma operațiilor estetice. Jocelyn Wildenstein sau Donatella Versace arată de nerecunoscut! appeared first on Cancan.