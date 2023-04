Prețul plătit lunar de Oana Roman pentru a-și ține mama la azil: „Costă foarte mult, din păcate”

11:30

Administrația Națională pentru Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo, pentru astăzi, 12 aprilie. Iată cum va fi vremea în marile orașe din țară și când vom scăpa de frig și ploi. În cursul zilei de […] The post Prognoza meteo emisă de ANM, azi, 12 aprilie 2023. Cum va fi vremea în Bucureşti appeared first on Cancan.