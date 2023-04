Jurații au rămas mască! Povestea de viață a lui Ciprian Crăciunescu, concurent la Chefi la Cuțite, bate orice film

13:20

Este alertă în Constanța. Autoritățile au fost sesizate cu privire la faptul că o femeie de 42 de ani a dispărut fără urmă. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. […] The post Alertă în Constanța! Popa Ionela Daniela a dispărut fără urmă. Cine o vede este rugat să sune la 112 appeared first on Cancan.