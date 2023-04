BANC | Bulă sună la telefon: „Alo, am sunat să-ți spun că te iubesc”

16:30

Există o lege în Codul Rutier în urma căreia șoferii ar putea rămâne fără permisul de conducere minimum 12 ore. Mai cu seamă, este vorba despre o reglementare intrată în vigoare în luna februarie 2023 […] The post Legea din Codul Rutier pe care trebuie să o cunoască toți șoferii. Cum pot rămâne fără permis timp de 12 ore appeared first on Cancan.