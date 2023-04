Cine este femeia care îl așteaptă acasă pe Kamara după eliminarea de la Survivor. “Eu m-am luptat aici”

17:20

În perioada 12-14 mai 2023, are loc cea de-a șasea ediție a Parastasul Piraților Nepomeniți din Sulina. Sute de oameni, din țară și de peste hotare, sunt așteptați la evenimentul inedit, organizat de cârciumarii pricepuți […]