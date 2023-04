Prețuri URIAȘE pe litoralul românesc în minivacanța de 1 Mai. Cât costă cazarea pe una dintre cele mai frumoase insule din Grecia

09:10

​​​​​​​„Întotdeauna am dorit şi am încercat să-mi lărgesc gama. Să mă îndepărtez cât mai mult posibil de mine... Adevărul este că pe mine experienţa de film m-a îmbogăţit şi ca actriţă de teatru. Ţin minte, după prima zi de filmare în exterior, când m-am întors, seara, să joc pe scenă, am realizat, dintr-odată ce constrângere înseamnă decorul. Cei trei pereţi întregiţi cu un al patrulea, care e sala. Din seara aceea eu nu am mai jucat în decor.” - Ioana Crăciunescu