Cătălin Scărlătescu, dat de gol de o actriță de filme pentru adulți. „Cu cât să te plătesc?” Cum a dezamăgit-o după ce au mers împreună acasă

22:40

În Săptămâna Mare, actorul Mihai Coadă, cunoscut de o țară întreagă ca Nelu Curcă, a făcut o serie de mărturisi neașteptate. Actorul din serialul La Bloc de la PRO TV a dezvăluit cum și-a cunoscut […] The post Cum și-a cunoscut Mihai Coadă, cunoscut ca Nelu de „La bloc”, cea de-a doua soție: „Până ne-am căsătorit, în curățenie am stat” appeared first on Cancan.