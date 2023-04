Rețeta secretă de sarmale a lui Cătălin Scărlătescu. Ingredientul-minune folosit de celebrul chef de la Antena 1

08:40

Nu trece nicio zi în care CANCAN.RO să nu vă aducă în atenție un nou banc. Bulă, celebrul personaj al umorului românesc, vă descrețește azi frunțile cu o întâmplare amuzantă. Citește în continuare discuția savuroasă […] The post BANC | Bulă sună la telefon: „Alo, am sunat să-ți spun că te iubesc” appeared first on Cancan.