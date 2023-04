BANC | ”Care e pluralul de la pască? Sunt în magazin și îmi e rușine să cer”

14:30

Șase nativi sunt considerați mincinoșii horoscopului! Mint de îngheață apele și nu se așteaptă să fie prinși vreodată. Totuși, minciuna are picioare scurte, iar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Oricât de mult […] The post Zodiile care știu să păcălească cel mai bine. Sunt experte în arta minciunii appeared first on Cancan.