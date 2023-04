Fuego pune paie pe foc de Paște! Artistul face show la TVR 2, în ediția specială a emisiunii sale

20:20

Ashten Empire a devenit cunoscută în întreaga lume, după ce a cheltuit o sumă fabuloasă pentru a putea să arate precum idolul său, Kim Kardashian (42 de ani). Tânăra de 28 de ani nu doar […]