Theo Rose nu s-a mai putut abține! Mesajul acid pe care l-a transmis fanilor: “La fel de ușor te vor huidui și te vor uita”

00:00

Nanuq a devenit „celebru” în întreaga lume, după ce a parcurs nu mai puțin de 241 de kilometri pentru a se întoarce acasă. Cățelul de un an, rasa ciobănesc german, dispăruse în urmă cu o […] The post Povestea fantastică a lui Nanuq, ciobănescul german care a parcurs 241 de kilometri ca să-și vadă stăpânii din nou. De necrezut cum a ajuns câinele acasă appeared first on Cancan.