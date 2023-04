Ana Maria Bărbosu pe locul nouă la individual compus la CE din Antalya

20:40

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Voluntari, a analizat remiza obținută de echipa sa pe terenul celor de la FCU Craiova, scor 3-3.Voluntari a revenit de la 1-3, cu două goluri marcate în interval de 4 minute.Liviu Ciobotariu credea în revenire: „Jocul îmi dăsea speranțe”„Am făcut lucruri bune. Am revenit de la 1-3, ceea ce nu e ușor la FCU Craiova. Îmi felicit jucătorii. Am făcut lucruri foarte bune, dar sunt supărat că am încasat 3 goluri. ...