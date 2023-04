BANC | „Aduci și tu niște cadouri de Paște, când vii din Italia?”

16:40

Kaufland pune la bătaie locuri de muncă pentru românii din toate zonele țării. Retailerul german scoate la înaintare diferite posturi și oferte pentru cei care vor să se angajeze în magazinele lor. Salariile diferă în […] The post Ce salariu are un îngrijitor Kaufland care adună cărucioarele din parcări. Au un venit modest appeared first on Cancan.