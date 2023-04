Manchester City - Leicester, în etapa #31 din Premier League » Haaland a egalat recordul lui Salah, apoi a fost schimbat la pauză

20:40

Sabin Ilie (47 de ani), fostul atacant de la Steaua, Fenerbahce sau Valencia, a povestit mai multe întâmplări petrecute în perioada în care juca în China.Fratele lui Adi Ilie a jucat în China la Chanchun Yatai, Jiangsu FC și Quindao Hailifeng. Sabin Ilie, povești fabuloase din China„Am fost de două ori în China. În primul an, în liga a doua, am fost golgeter. Am intrat în istoria Chinei, am dat gol în secunda 12. Chiar mi-a plăcut în China, 4 ani am jucat acolo. ...