Topul divelor care au o legătură strânsă cu Biserica. Pe ce locuri se clasează Bianca Drăgușanu, Gina Pistol sau Simona Halep

22:50

Un autovehicul Ford din anul 1914 a furat ochii tuturor! Proprietarul său l-a dus la Registrul Auto Român (RAR) pentru verificări, iar inspectorii au rămas surprinși să vadă că există un astfel de model la […] The post Mașina care i-a înnebunit pe cei de la RAR. I-au făcut poze după ce s-au minunat. „Nu știm dacă are kilometri reali” appeared first on Cancan.