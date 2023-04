Ramona Olaru, mesaj neaşteptat după ce a declarat că vrea să devină mamă cât mai curând: ”Merită riscul!”

14:20

În fiecare an de Paşte, familia lui Victor Piţurcă respectă o regulă clară: toţi membrii iau masa împreună! Bucatele tradiţionale sunt nelipsite, iar printre acestea se numără ciorba de miel. În casa lui Victor Piţurcă […] The post Regula pe care membrii familiei lui Victor Piţurcă o respectă în fiecare an de Paşte: „Nu lipsește niciodată” appeared first on Cancan.