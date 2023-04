Ministrul muncii despre posibilele majorări de pensii: „Până în 2070 trebuie să fim săraci”

11:50

Raluca Bădulescu a oferit primul interviu alături de iubitul ei, Rareș Grigore, care este cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Vedeta de la Kanal D a vorbit despre relația pe care o are de aproape un an. Raluca Bădulescu și iubitul ei, Rareș Grigore, formează un cuplu de aproape un an. Povestea lor […]