A izbucnit scandalul în tenisul românesc! Reacția Andreei Prisăcariu după înfrângerea României în Billie Jean King Cup

08:20

Chiar în ziua de Paște, Larisa Drăgulescu (38 de ani) le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare ce sex are bebelușul pe care-l poartă-n pântece. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu (42 de ani) […] The post Larisa Drăgulescu, în culmea fericirii. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil appeared first on Cancan.