Paștele nu s-a terminat! Ce trebuie să faci a treia zi, în marțea luminată

09:20

De cele mai multe ori, Georgiana Lobonț apare în public și pe rețelele de socializare îmbrăcată în costum popular sau în diferite rochii elegante, mai ales atunci când are de susținut un moment artistic. De […] The post Detaliul sesizat de fani, după ce Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie: „Ești singura!” appeared first on Cancan.