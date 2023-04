Sfatul actriței Michelle Yeoh, pentru femeile din întreaga lume. „Nu trebuie să permitem niciodată cuiva să...”

Faimoasa actriță din Malaysia, Michelle Yeoh, prima de origine asiatică recompensată cu un premiu Oscar pentru rolul său principal din pelicula „Everything Everywhere All At Once”, a ținut o prelegere feministă, marți, în cadrul unei conferințe de presă din Kuala Lumpur.

