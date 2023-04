Scandal în fața Stadionului Ghencea. Ultrașii s-au luat la bătaie înainte de Steaua - Dinamo

07:00

Arhitect de talie internaţională, om de cultură, excelent pedagog şi teoretician al arhitecturii, profesor pe viaţă la „Pratt Institute” din New York, Livio Dimitriu este unul dintre numele de rezonanţă ale domeniului atât în Statele Unite, cât şi în restul lumii. Este fondatorul „Urban Studies and Architecture Institute”, cu sedii la New York şi la Verona.