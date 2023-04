Prezent în Ghencea, Anghel Iordănescu a „pledat” pentru cauza Stelei: „Hagi, Rotaru și Rapid ce au făcut?”

19:10

CSA Steaua - Dinamo » Florin Talpan, juristul „militarilor”, e prezent la derby-ul din Ghencea și a făcut declarații înaintea partidei.CSA Steaua - Dinamo se joacă azi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1.„Sunt convins că prezența mea aici le va da un suflu în plus jucătorilor și vom câștiga. Sunt convins că vom câștiga. Am emoții, la orice meci am emoții, la orice proces. ...