Crina Abrudan o face în fiecare dimineață, de 20 de ani! Doar la Survivor a luat o pauză

23:50

Bianca Drăgușanu a rămas cu un gust amar după experiența trăită la Asia Express, în urmă cu câțiva ani. Vedeta TV a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.ro cum a fost momită să participe la un […] The post Bianca Drăgușanu, ce calvar! “Îmi dădeau 50.000 € pentru…” Asia Express i-a lăsat un gust amar, iar CANCAN.RO are toate detaliile appeared first on Cancan.