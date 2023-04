Mesajul Jelenei Ostapenko, după ce a câștigat meciul cu Emma Răducanu. Ce a putut să spună jucătoarea de tenis despre Simona Halep

08:40

Survivor România este emisiunea de la Pro TV care ține telespectatorii cu sufletul la gură. După plecarea lui Ionuț Iftimoaie din competiție, planurile Pro TV au fost date peste cap! Iată mai jos, în articol, […] The post Pe ce dată va avea loc marea finală Survivor 2023. Plecarea lui Ionuț Iftimoaie a dat peste cap planurile Pro TV appeared first on Cancan.