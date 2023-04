Bestia misterioasă care a tulburat apele în Marea Britanie. Imaginile au devenit virale

12:30

Incendiul de la Colectiv rămâne tragedia care a cutremurat întreaga țară. Zeci de persoane și-au pierdut viața pe 30 octombrie 2015. Unii au ars de vii, iar alții s-au luptat zile la rând să supraviețuiască. […] The post Ultimele ore din viața Alexandrei Matache, barmanița care a murit în incendiul de la Colectiv. Cutremurător ce i-a spus tatălui ei, cu puțin timp înainte de tragedie appeared first on Cancan.