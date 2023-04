BANCUL ZILEI | „Spuneți-i lui Mihai că o să păstrez copilul”

16:10

O badantă româncă, urmărită de ghinioane! Femeia și-a pierdut locul de muncă și a fost nevoită să doarmă pe străzi. A lucrat ca îngrijitoare pentru o familie de italieni, apoi a fost dată afară peste […] The post Ți se rupe sufletul! Drama unei badante românce, aruncată în stradă după ce și-a pierdut locul de muncă appeared first on Cancan.