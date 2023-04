Iluzie optică virală | Doar geniile pot vedea numărul ascuns în această imagine

23:50

Mircea Sandu (70 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF), s-ar lupta, din nou, cu cancerul. A venit pe ascuns în România, ar fi început terapia, iar CANCAN.RO are imaginile. “Nașul” este […] The post Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, se luptă, din nou, cu cancerul! A început terapia, iar CANCAN.RO are imaginile! appeared first on Cancan.