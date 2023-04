Câți bani învârte piața de carte digitală în România

23:00

„La un moment dat, în pandemie a apărut întrebarea dacă meseria noastră mai este relevantă. A fost o surpriză neașteptată că am fost contactat de inițiatorii COOLsound și că JTI s-a implicat în sprijinirea artiștilor. Artiștii au nevoie să fie liberi, să fie înțeleși, pentru a putea merge mai departe într-o societate deschisă, cu mai multe păreri”, a spus Arcadie Rusu, coregraf și dansator, la conferința de presă în care s-au anunțat direcțiile pentru 2023 ale ”COOLsound – online despre scena independentă românească / COOLsound – online about the Romanian independent stage”, proiect bilingv de susținere a tinerilor artiști liber profesionişti.