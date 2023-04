Tradiţii de Izvorul Tămăduirii, ziua când se sfinţesc apele. Ce e interzis să faci cu desăvârșire pe 21 aprilie

În fiecare an, în prima vineri după Paşte, creştinii ortodocşi sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. Este marele praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în mântuirea oamenilor. În acest an, sărbătoarea are loc pe 21 aprilie.

