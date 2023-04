Un nou val de frig peste România! Cum va fi vremea de 1 mai

17:00

În urmă cu aproximativ o oră, unul dintre patronii unei cafenele a fost înjunghiat, din senin, de un necunoscut! Totul s-a întâmplat în zona de nord a Capitalei, în incinta cunoscutului local. CANCAN.RO are imagini […] The post S-a întâmplat în București! Un client nervos s-a ridicat de la masă și a dat cu cuțitul! L-a înjunghiat pe patronul cafenelei! appeared first on Cancan.