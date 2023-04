Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 13, 31?

23:10

Marți, 18 aprilie, Al Hilal a primit vizita lui Al Nassr în cadrul etapei 25 din campionatul Arabiei Saudite. Partida a fost câștigată de gazde cu scorul de 2-0, după 90 de minute extrem de […] The post Plângere penală împotriva lui Cristiano Ronaldo! Incredibil ce a putut să facă fotbalistul după meciul cu Al-Hilal appeared first on Cancan.