SuperLiga a devenit cel mai echilibrat campionat din Europa. Vezi SuperCotele pentru o etapă esențială în lupta la titlu!

Ioan Mandoca (58 de ani), fostul mijlocaș al Brașovului cu peste 200 de meciuri și 30 de goluri în Liga 1, e scârbit de haosul de sub Tâmpa și îl acuză de nerealizări pe primarul, Allen Coliban- Ce mai faceți, domnule Mandoca?- Nu mai sunt implicat în fotbal. Am o viață normală, a unui om fără fotbal. Lucrez la un magazin al nașilor fiicei mele, unde sunt șef de tură. Am ieșit din fotbal pentru că la Brașov nu se poate. ...