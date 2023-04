Alex Chalk, numit noul ministru britanic al justiţiei, după demisia lui Dominic Raab

15:50

Scriitorul Stephen King, actorul William Shatner și baschetbalistul LeBron James au în continuare conturi verificate pe Twitter în ciuda faptului că au refuzat să plătescă abonamentul lunar de opt dolari. Patronul Twitter, Elon Musk, a recunoscut că a făcut personal plățile, relatează The Guardian. Im paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April […]