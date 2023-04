Prima reacție a lui Ianis Hagi după ce s-a scris că va pleca de la Rangers. Mesajul lui nu lasă loc de interpretări

09:20

Dan Diaconescu este revoltat după ce în spațiul public au apărut stenograme controversate, care ar putea să-l incrimineze în dosarul cu minore. Una dintre adolescente ar fi dat autorităților presupusele discuții pe care le-ar fi […] The post Dan Diaconescu, foc și pară după apariția stenogramelor controversate! A luat o decizie neașteptată: „Nu sunt adevărate” appeared first on Cancan.