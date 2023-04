Lovitură de proporții pentru frații Tate! Ce au decis magistrații în controversatul caz al britanicilor

11:00

În urmă cu aproximativ 2 ani, Florin Călinescu a decis să rupă colaboararea cu Pro TV, însă motivul plecării de la masa juraților de la Românii au Talent a rămas sub semnul întrebării. Ce rol […] The post Cel mai îndrăgit jurat de la Românii au Talent a părăsit show-ul dintr-un motiv incredibil. Prietenia cu Adrian Sârbu l-a făcut pe Florin Călinescu să renunțe la colaborarea cu trustul Pro Tv appeared first on Cancan.