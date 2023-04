Fete de aur și bronz » Alexandra Anghel și Kriszta Incze au mai adus două medalii pentru România la Campionatele Europene

21:20

Mijlocașul român Nicolae Stanciu (30 de ani) a ajutat-o pe Wuhan Three Towns să remizeze acasă în prelungiri, 1-1 cu Beijing Guoan. După două etape, echipa sa are doar un punct.Campioana Chinei a început prost noul sezon din Super Ligă. Wuhan Three Towns nu are decât un punct luat după primele două etape și se află pe locul 15 din 16, fiind deasupra "lanternei roșii", Zhejiang Professional (nou promovată), cu 0 puncte. ...