Platforma de vânzare a biletelor de tren ale mai multor operatori, testată de ARF

Ajuns la cea de a VIII-a ediție, Festivalul de Film Românesc de la San Francisco se va desfășura, în format fizic, în perioada 21-23 aprilie și va prezenta o selecție de filme atent alese, reunite sub titlul: “Stories in Motion: Chartering Paths in Romanian Cinema” / „Povești în mișcare: trasee definitorii ale cinematografului românesc”.