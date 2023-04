Irina Shayk, apariție de senzație pe internet. Cum s-a fotografiat ex-iubita lui Cristiano Ronaldo

16:00

Cuțitarul care l-a tăiat pe patronul cafenelei din București a fost identificat, dar nu și arestat! Incidentul a avut loc joi, după amiază, când psihopatul s-a ridicat de la masă, după ce a ras două […] The post S-a evaporat! Psihopatul care l-a tăiat pe patronul cafenelei din București a fost identificat, dar… appeared first on Cancan.