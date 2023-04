A început programul Rabla Local 2023. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, dacă vrei să te înscrii

17:30

Karmen Minune este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, fiica celebrului manelist, Adrian Minune a reușit să facă furori, ba mai mult, aceasta a adunat […] The post Karmen Minune, schimbare de look radicală! Fanii au crezut că e Adelina Pestrițu: “Ești leită” appeared first on Cancan.