Smiley și Gina Pistol au făcut-o pe gustul lor! Cum arată vila de lux de 300.000 de euro în care locuiesc cei doi

18:10

Un scandal uriaș a izbucnit în ultimele zile în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. ÎPS Teodosie și Vasile Bănescu au intrat în conflict pe tema datei sărbătoririi Paștelui. Diferendul capătă însă noi proporții, ÎPS Teodosie lansând […] The post Nu mai are niciun Dumnezeu! ÎPS Teodosie declanșează un război total cu Vasile Bănescu, mâna dreaptă a Patriarhului Daniel appeared first on Cancan.